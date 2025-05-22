Бучневич о Сергееве: «В «Зените» такая конкуренция, что привозят по 10 бразильцев. Для русских мест на ведущих ролях не было. Лучше куда-то ехать и играть, чем сидеть на лавке»
Форвард по ходу сезона перешел в «Крылья Советов» из «Зенит» и забил 9 голов в 22 матчах за самарский клуб в Мир РПЛ.
– Чуть-чуть о любимом вами футболе. Ваш товарищ и земляк по Череповцу Иван Сергеев вернулся из «Зенита» в «Крылья Советов». Вы по этому поводу рады или огорчены? И как восприняли эпизод, когда самарцы выиграли в Санкт-Петербурге в прошлом декабре и Сергеев сделал в ворота бывшей команды дубль?
– Видел, что он забил, – и обрадовался. Он хороший футболист, но в «Зените» такая конкуренция, что привозят по десять бразильцев.
Для русских мест на ведущих ролях там не было. Поэтому лучше куда-то ехать и играть, чем сидеть на лавке.
Он уже доказал, что может забивать важные голы в любой команде, за которую играет.
Тем более что «Крылья» в аренду Зиньковского взяли, с которым у них была хорошая связка. Будет с кем играть в футбол, – сказал нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич.