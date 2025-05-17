«Куньлунь Ред Стар» проведет сезон-2025/26 в Мытищах. Китайский клуб КХЛ выступает там с 2020 года

«Куньлунь» проведет сезон-2025/26 в Мытищах.

Китайский клуб проводит домашние матчи Фонбет Чемпионата КХЛ в Московской области с 2020 года – после начала пандемии коронавируса.

«Хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар» уведомил КХЛ о том, что домашней ареной команды в сезоне 2025/2026 Фонбет КХЛ будет «Арена-Мытищи», – говорится в заявлении лиги.

В прошлом сезоне «драконы», вступившие в КХЛ в 2016 году, заняли 9-е место в Западной конференции, набрав 62 очка в 68 играх.

Ранее сообщалось , что новым руководителем клуба станет бывший председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов.