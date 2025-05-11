«Собираюсь уехать в СКА в следующем сезоне». 12-летний хоккеист «Амура», забивший красивый буллит на Кубке Третьяка
Забивший эффектный буллит хоккеист заявил о желании перейти в СКА.
12-летний нападающий системы «Амура» Владислав Козицын отметился красиво исполненным буллитом в матче Кубка Третьяка.
Видео с голом юного хоккеиста стало популярным в социальных сетях.
«В следующем сезоне собираюсь уехать в СКА. Это большой клуб, в который не так легко пробиться, сделаю все возможное, чтобы попасть в основной состав U13», – сказал Козицын.
Он также добавил, что фанатеет от Никиты Кучерова и хочет попасть в НХЛ, но главная мечта – выступить за основную сборную России на международном турнире.
12-летний хоккеист «Амура» – звезда североамериканского интернета. Его буллит набрал миллионы просмотров
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости