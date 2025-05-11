«Собираюсь уехать в СКА в следующем сезоне». 12-летний хоккеист «Амура», забивший красивый буллит на Кубке Третьяка

Забивший эффектный буллит хоккеист заявил о желании перейти в СКА.

12-летний нападающий системы «Амура» Владислав Козицын отметился красиво исполненным буллитом в матче Кубка Третьяка.

Видео с голом юного хоккеиста стало популярным в социальных сетях.

«В следующем сезоне собираюсь уехать в СКА. Это большой клуб, в который не так легко пробиться, сделаю все возможное, чтобы попасть в основной состав U13», – сказал Козицын.

Он также добавил, что фанатеет от Никиты Кучерова и хочет попасть в НХЛ, но главная мечта – выступить за основную сборную России на международном турнире.

12-летний хоккеист «Амура» – звезда североамериканского интернета. Его буллит набрал миллионы просмотров