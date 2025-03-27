Кубок Гагарина. СКА проиграл «Динамо» Москва, «Локомотив» был сильнее «Торпедо», «Салават» разгромил «Сибирь», «Трактор» уступил «Адмиралу»
«Салават» обыграл «Сибирь» (7:0) в матче Кубка Гагарина-2025.
«Трактор» уступил «Адмиралу» (4:5), «Локомотив» обыграл «Торпедо» (3:1), СКА уступил «Динамо» Москва (1:3).
Первый раунд
Счет в серии: 0-1
Счет в серии: 1-0
Счет в серии: 0-0
Счет в серии: 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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