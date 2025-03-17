«Сан-Хосе» не вышел в плей-офф НХЛ в 6-м сезоне подряд.

Победа «Сент-Луиса » над «Анахаймом» (7:2) лишила «Шаркс» теоретических шансов на попадание в плей-офф НХЛ .

Команда под руководством Райана Ворсофски набрала 45 очков в 68 играх и занимает последнее место в общей таблице лиги.

Она уже гарантированно не сможет опередить одну из 2 команд с 73 очками (за счет дополнительного показателя) – занимающий на данный момент 2-е место в зоне wild card на Западе «Ванкувер » (73 очка в 67 играх) или «Сент-Луис» (73 в 68), так как «Кэнакс» и «Блюз» предстоит очная встреча.

Напомним, что в прошлом сезоне «акулы» заняли последнее место в лиге и получили право на общий первый выбор на драфте НХЛ-2024. Клуб выбрал форварда Макклина Селебрини.