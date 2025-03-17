«Сан-Хосе» не вышел в плей-офф НХЛ в 6-м сезоне подряд
«Сан-Хосе» не вышел в плей-офф НХЛ в 6-м сезоне подряд.
Победа «Сент-Луиса» над «Анахаймом» (7:2) лишила «Шаркс» теоретических шансов на попадание в плей-офф НХЛ.
Команда под руководством Райана Ворсофски набрала 45 очков в 68 играх и занимает последнее место в общей таблице лиги.
Она уже гарантированно не сможет опередить одну из 2 команд с 73 очками (за счет дополнительного показателя) – занимающий на данный момент 2-е место в зоне wild card на Западе «Ванкувер» (73 очка в 67 играх) или «Сент-Луис» (73 в 68), так как «Кэнакс» и «Блюз» предстоит очная встреча.
Напомним, что в прошлом сезоне «акулы» заняли последнее место в лиге и получили право на общий первый выбор на драфте НХЛ-2024. Клуб выбрал форварда Макклина Селебрини.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ESPN
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