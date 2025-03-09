Зубов про 0:5 от «Витязя»: «У «Сочи» эмоционально пустая группа игроков – много ошибок, проигрывали в скорости, в единоборствах. Начиная с капитана и ведущих игроков»
Сергей Зубов назвал причины поражения «Сочи» от «Витязя» (0:5) .
«Совершенно эмоционально пустая группа игроков. Допустили множество индивидуальных ошибок, проигрывали в скорости, не успевали в единоборствах.
Это начиная с нашего капитана и ведущих игроков, которые должны все-таки выполнять свои функции на льду и в раздевалке», – сказал главный тренер «Сочи» Зубов.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Сочи»
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