Зубов про 0:5 от «Витязя»: «У «Сочи» эмоционально пустая группа игроков – много ошибок, проигрывали в скорости, в единоборствах. Начиная с капитана и ведущих игроков»

Сергей Зубов назвал причины поражения «Сочи» от «Витязя» (0:5) .

«Совершенно эмоционально пустая группа игроков. Допустили множество индивидуальных ошибок, проигрывали в скорости, не успевали в единоборствах.

Это начиная с нашего капитана и ведущих игроков, которые должны все-таки выполнять свои функции на льду и в раздевалке», – сказал главный тренер «Сочи » Зубов .