Протас с 2+1, Элерс с 1+2 и Бедард с 1+1 – звезды дня в НХЛ

Алексей Протас, Николай Элерс и Коннор Бедард – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – форвард «Чикаго » Коннор Бедард , набравший 2 (1+1) очка в матче с «Ютой» (4:3). Его гол в овертайме принес команде победу.

Вторая звезда – форвард «Виннипега » Николай Элерс с 3 (2+1) очками в матче с «Нью-Джерси» (6:1).

Первая звезда – форвард «Вашингтона » Алексей Протас с 3 (2+1) очками в матче с «Детройтом» (5:2).