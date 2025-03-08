Протас с 2+1, Элерс с 1+2 и Бедард с 1+1 – звезды дня в НХЛ
Алексей Протас, Николай Элерс и Коннор Бедард – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – форвард «Чикаго» Коннор Бедард, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Ютой» (4:3). Его гол в овертайме принес команде победу.
Вторая звезда – форвард «Виннипега» Николай Элерс с 3 (2+1) очками в матче с «Нью-Джерси» (6:1).
Первая звезда – форвард «Вашингтона» Алексей Протас с 3 (2+1) очками в матче с «Детройтом» (5:2).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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