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Защитник «Ак Барса» Князев об игре за океаном: «Говорю, что надо ехать, если ребята помоложе спрашивают. Возможность может быть раз в жизни – нужно побиться за мечту»

Артемий Князев советует молодым игрокам уезжать в Северную Америку.

В текущем сезоне 24-летний защитник провел 35 матчей и набрал 7 (3+4) очков за «Ак Барс» в Фонбет чемпионате КХЛ. Князев провел пять с половиной сезонов в Канаде и США.

– Опыт игры в Северной Америке дал толчок вашей карьере?

– Зря время не потерял, это точно. Ни в коем случае не жалею, что туда уехал. Если другие ребята помоложе спрашивают, то всегда говорю, что надо ехать. Такая возможность может быть раз в жизни.

Молодые ребята все равно хотят попробовать себя в НХЛ. Поэтому нужно однозначно побиться за мечту.

– А многие эксперты считают, что за океан уже надо ехать зрелым игроком.

– Тут не угадаешь. Кто-то должен зрелым ехать, а кому-то лучше пару сезонов адаптироваться в молодежке или в АХЛ, а потом зайти в НХЛ.

– Ранний отъезд придал вам самостоятельности?

– В какой-то степени да. Я в 17 лет уехал и шесть лет там пробыл. Последние два года с женой, а до этого – один. Язык я уже знал, когда приехал, так как учился в английской школе в Казани, – сказал защитник «Ак Барса» Артемий Князев.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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