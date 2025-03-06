Защитник «Ак Барса» Князев об игре за океаном: «Говорю, что надо ехать, если ребята помоложе спрашивают. Возможность может быть раз в жизни – нужно побиться за мечту»
В текущем сезоне 24-летний защитник провел 35 матчей и набрал 7 (3+4) очков за «Ак Барс» в Фонбет чемпионате КХЛ. Князев провел пять с половиной сезонов в Канаде и США.
– Опыт игры в Северной Америке дал толчок вашей карьере?
– Зря время не потерял, это точно. Ни в коем случае не жалею, что туда уехал. Если другие ребята помоложе спрашивают, то всегда говорю, что надо ехать. Такая возможность может быть раз в жизни.
Молодые ребята все равно хотят попробовать себя в НХЛ. Поэтому нужно однозначно побиться за мечту.
– А многие эксперты считают, что за океан уже надо ехать зрелым игроком.
– Тут не угадаешь. Кто-то должен зрелым ехать, а кому-то лучше пару сезонов адаптироваться в молодежке или в АХЛ, а потом зайти в НХЛ.
– Ранний отъезд придал вам самостоятельности?
– В какой-то степени да. Я в 17 лет уехал и шесть лет там пробыл. Последние два года с женой, а до этого – один. Язык я уже знал, когда приехал, так как учился в английской школе в Казани, – сказал защитник «Ак Барса» Артемий Князев.
«Ак Барс» забил 190 голов за сезон впервые в КХЛ. Минское «Динамо» забросило 182 шайбы в этой регулярке – рекорд клуба
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий