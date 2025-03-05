«Ак Барс» забил 190 голов за сезон впервые в КХЛ. Минское «Динамо» забросило 182 шайбы в этой регулярке – рекорд клуба
«Ак Барс» впервые в своей истории забил 190 голов за сезон в КХЛ.
Казанский клуб обыграл «Автомобилист» в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:1.
Шайба форварда Александра Барабанова стала для «Ак Барса» 190-й в текущем регулярном чемпионате. В сезоне-2008/09 казанцы забросили 189 шайб.
Минское «Динамо» обыграло «Ладу» на своей арене со счетом 4:2. Таким образом, минчане забили 182 гола в этом регулярном чемпионате – новый рекорд клуба. В прошлом сезоне «Динамо» Минск забросило 180 шайб.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: пресс-служба КХЛ
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