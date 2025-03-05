Лямкин набрал 42-е очко за «Ак Барс» в сезоне и побил рекорд Никулина среди защитников казанцев
Никита Лямкин стал рекордсменов по очкам за сезон среди защитников «Ак Барса».
Казанский клуб обыграл «Автомобилист» (4:2) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин открыл счет во втором периоде и побил клубный рекорд результативности в КХЛ среди защитников казанской команды за один регулярный чемпионат.
Теперь на его счету 42 (8+34) очка в 62 матчах. Предыдущий рекорд принадлежал Илье Никулину, который набрал 41 (6+35) баллов в сезоне-2010/11.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: пресс-служба КХЛ
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