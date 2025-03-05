Лямкин набрал 42-е очко за «Ак Барс» в сезоне и побил рекорд Никулина среди защитников казанцев

Никита Лямкин стал рекордсменов по очкам за сезон среди защитников «Ак Барса».

Казанский клуб обыграл «Автомобилист » (4:2) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Защитник «Ак Барса » Никита Лямкин открыл счет во втором периоде и побил клубный рекорд результативности в КХЛ среди защитников казанской команды за один регулярный чемпионат.

Теперь на его счету 42 (8+34) очка в 62 матчах. Предыдущий рекорд принадлежал Илье Никулину , который набрал 41 (6+35) баллов в сезоне-2010/11.