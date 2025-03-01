Десятков о поражении от «Сибири» по буллитам: «Равный матч равных команд. «Витязь» вел в две шайбы, но в 3-м периоде немножко успокоился»
«Ровная игра. Просто мы вели в две шайбы, где-то, видимо, в третьем периоде немножко успокоились – и соперники сравняли счет. Тем не менее у нас были моменты, могли забрать игру в овертайме, был выход «один в ноль» у Барака. И соперники могли забрать игру – равный матч равных команд, поэтому все решилось в серии бросков.
Удалось нейтрализовать большинство соперников, но у нас с ними еще одна игра. Старались играть активно, накрывать, не давать возможность выцеливать. В равных составах позволили дважды прицельно бросить – и соперник попал, причем защитник.
Почему заменил Дорожко на Кареева после первого буллита? Наверное, надо было сразу поменять, показалось, что Максим немножко устал и поплыл. Он держал нас очень долго в игре, поэтому, наверное, надо было сразу совершить замену», – сказал тренер «Витязя».
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