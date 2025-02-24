Робертсон сделал хет-трик во 2-м периоде матча с «Айлендерс». Форвард «Далласа» уложился в 8:40 – 10-й результат в истории «Старс» и «Норт Старс»
Форвард «Далласа» Джейсон Робертсон сделал хет-трик в матче с «Айлендерс».
Форвард «Старс» забросил 3 шайбы во втором периоде игры против клуба с Лонг-Айленда (4:3), уложившись в 8 минут 40 секунд игрового времени. Его признали первой звездой встречи.
На счету 25-летнего американца 54 (23+31) очка в 57 играх в сезоне при полезности «+4». Хет-трик стал для него 4-м в лиге.
3 шайбы за 8:40 – 10-й результат в истории «Далласа» и «Миннесоты Норт Старс».
Рекорд принадлежит Тому Маккарти (3 шайбы за 5:15 в матче с «Монреалем» в 1984 году, 3-й период и овертайм). На втором месте Джейми Бенн (3 шайбы за 5:17 в матче с «Лос-Анджелесом» в 2018 году, 1-й период).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
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