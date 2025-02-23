НХЛ. «Вашингтон» примет «Эдмонтон», «Питтсбург» против «Рейнджерс», «Колорадо» в гостях у «Сент-Луиса», «Тампа» сыграет с «Сиэтлом»
«Вашингтон» примет «Эдмонтон» в регулярном чемпионате НХЛ.
«Питтсбург» будет противостоять «Рейнджерс», «Колорадо» проведет гостевой матч с «Сент-Луисом», «Тампа» сыграет с «Сиэтлом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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