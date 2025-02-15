Быков о КХЛ: «Команды приближаются друг к другу по уровню, выравнивают составы. «Локомотив» – один из первопроходцев, развивает вертикаль со своей академией»

Вячеслав Быков порассуждал о конкуренции команд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– С каждым годом все большее число команд приближаются друг к другу по уровню подготовки, набираются опыта, выравнивают составы и, соответственно, создают здоровую конкуренцию в турнирной таблице.

Сегодня тяжело прогнозировать исходы матчей, но в тоже время игры становятся интересными и интригующими для болельщиков! С возрастанием тесноты, особенно в верхней части таблицы, и возрастает ажиотаж у зрителей!

Очевидно, что с каждым годом специалисты в клубах набираются необходимого опыта работы при планировании подготовки игроков, ведению турнирной борьбы, оттачивания деталей с прицелом к матчам плей-офф.

– При этом есть явный лидер всего чемпионата: «Локомотив». Он сильнее всех?

– «Локомотив » является одним из первопроходцев лиги, взяв стратегию на развитие вертикали клуба со своей академией и точечным усилением за счет качественных иностранных игроков.

На мой взгляд, эта стратегия и высококвалифицированный тренерский штаб во главе с главным тренером Игорем Никитиным и дает хорошие результаты, – сказал бывший тренер СКА и сборной России.