Быков о КХЛ: «Команды приближаются друг к другу по уровню, выравнивают составы. «Локомотив» – один из первопроходцев, развивает вертикаль со своей академией»
– С каждым годом все большее число команд приближаются друг к другу по уровню подготовки, набираются опыта, выравнивают составы и, соответственно, создают здоровую конкуренцию в турнирной таблице.
Сегодня тяжело прогнозировать исходы матчей, но в тоже время игры становятся интересными и интригующими для болельщиков! С возрастанием тесноты, особенно в верхней части таблицы, и возрастает ажиотаж у зрителей!
Очевидно, что с каждым годом специалисты в клубах набираются необходимого опыта работы при планировании подготовки игроков, ведению турнирной борьбы, оттачивания деталей с прицелом к матчам плей-офф.
– При этом есть явный лидер всего чемпионата: «Локомотив». Он сильнее всех?
– «Локомотив» является одним из первопроходцев лиги, взяв стратегию на развитие вертикали клуба со своей академией и точечным усилением за счет качественных иностранных игроков.
На мой взгляд, эта стратегия и высококвалифицированный тренерский штаб во главе с главным тренером Игорем Никитиным и дает хорошие результаты, – сказал бывший тренер СКА и сборной России.
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