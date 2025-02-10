Яковлев о Турнире четырех наций: «Как может быть полноценным, когда главных лиц нет? Овечкин за рекордом идет. Кучеров, Бобровский, Шестеркин, Василевский – там всех можно называть»

Егор Яковлев усомнился в полноценности Турнира четырех наций.

Турнир, в котором сыграют хоккеисты НХЛ, пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне.

В нем примут участие команды Канады, США, Швеции и Финляндии. Сборная России не приглашена на соревнование.

«Как может быть этот турнир полноценным, когда ведущих, главных лиц нет? Саша Овечкин сейчас за рекордом главного человека в хоккее идет.

Тот же Никита Кучеров, Бобровский, Шестеркин, Василевский – там всех можно называть, и все – самые значимые люди в этой лиге.

Отсутствие всех наших игроков? Я думаю, что наши ребята все понимают.

Хоккеисты всегда хотят соревноваться с лучшими, и здесь ты понимаешь, что не все лучшие собраны», – сказал защитник «Металлурга » Егор Яковлев .