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Губернатор Новосибирской области о Кубке Первого канала: «Мы умеем проводить большие мероприятия, как в хоккее, так и в других видах спорта. Накоплен достаточный опыт»

Губернатор Новосибирской области оценил возможность проведения Кубка Первого канала.

«Если такое предложение поступит, безусловно, мы умеем проводить большие мероприятия, как в хоккее, так и в других видах спорта.

У нас уже накоплен достаточный опыт, как в проведении Кубка Первого канала, так и каких-то международных мероприятий.

Любое предложение готовы поддержать», – сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
Андрей Травников
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logoСборная России по хоккею с шайбой
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