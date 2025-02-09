Губернатор Новосибирской области о Кубке Первого канала: «Мы умеем проводить большие мероприятия, как в хоккее, так и в других видах спорта. Накоплен достаточный опыт»
Губернатор Новосибирской области оценил возможность проведения Кубка Первого канала.
«Если такое предложение поступит, безусловно, мы умеем проводить большие мероприятия, как в хоккее, так и в других видах спорта.
У нас уже накоплен достаточный опыт, как в проведении Кубка Первого канала, так и каких-то международных мероприятий.
Любое предложение готовы поддержать», – сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем