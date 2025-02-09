Губернатор Новосибирской области о Кубке Первого канала: «Мы умеем проводить большие мероприятия, как в хоккее, так и в других видах спорта. Накоплен достаточный опыт»

Губернатор Новосибирской области оценил возможность проведения Кубка Первого канала.

«Если такое предложение поступит, безусловно, мы умеем проводить большие мероприятия, как в хоккее, так и в других видах спорта.

У нас уже накоплен достаточный опыт, как в проведении Кубка Первого канала, так и каких-то международных мероприятий.

Любое предложение готовы поддержать», – сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.