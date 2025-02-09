«Сан-Хосе» проиграл 10 из 11 последних матчей, пропустив 55 голов на отрезке. Клуб занимает последнее место в НХЛ с разницей шайб «минус 68»

«Сан-Хосе» проиграл 10 из 11 последних матчей, пропустив 55 голов на отрезке.

«Шаркс» были разгромлены «Далласом » (3:8) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ . Вратарь калифорнийцев Витек Ванечек пропустил 8 шайб, отразив 26 бросков из 34.

Команда под руководством Райана Ворсофски набрала 37 очков в 57 играх и занимает последнее место в общей таблице лиги с худшей разницей шайб (148:216, «минус 68»).