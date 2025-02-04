«Адмирал» упустил 3:0 с «Барысом», но победил в овертайме – 4:3. Шепелев забил победный гол за 19 секунд до конца

«Адмирал» обыграл «Барыс» в овертайме матча Фонбет чемпионата КХЛ.

Игра проходила во Владивостоке и завершилась в пользу хозяев в овертайме (4:3). Победную шайбу за 19 секунд до конца дополнительного времени забросил Александр Шепелев .

По ходу встречи «Адмирал » вел со счетом 3:0, но астанинцы отыгрались, забив третий гол на 54-й минуте.

Команда Леонида Тамбиева идет на восьмом месте в Восточной конференции, набрав 54 очка за 52 игры. «Барыс » занимает последнее место на Востоке, имея 29 очков в 53 матчах.