«Адмирал» упустил 3:0 с «Барысом», но победил в овертайме – 4:3. Шепелев забил победный гол за 19 секунд до конца
«Адмирал» обыграл «Барыс» в овертайме матча Фонбет чемпионата КХЛ.
Игра проходила во Владивостоке и завершилась в пользу хозяев в овертайме (4:3). Победную шайбу за 19 секунд до конца дополнительного времени забросил Александр Шепелев.
По ходу встречи «Адмирал» вел со счетом 3:0, но астанинцы отыгрались, забив третий гол на 54-й минуте.
Команда Леонида Тамбиева идет на восьмом месте в Восточной конференции, набрав 54 очка за 52 игры. «Барыс» занимает последнее место на Востоке, имея 29 очков в 53 матчах.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем