Сперджен – 1-й защитник в истории «Миннесоты», набравший 400 очков в НХЛ
Джаред Сперджен достиг отметки 400 очков в НХЛ.
Защитник «Миннесоты» забил гол в матче против «Торонто» (3:1).
Теперь на счету Джареда Сперджена 400 (116+284) баллов в 903 играх в НХЛ.
Он стал первым защитником в истории «Миннесоты», достигшим этой отметки.
Сперджен повторил достижение форварда Зака Паризе (400 баллов), разделив с ним 3-е место по очкам в истории клуба.
2-е место занимает нападающий Мариан Габорик (437), 1-е – форвард Микко Койву (709).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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