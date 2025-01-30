Сперджен – 1-й защитник в истории «Миннесоты», набравший 400 очков в НХЛ

Джаред Сперджен достиг отметки 400 очков в НХЛ.

Защитник «Миннесоты» забил гол в матче против «Торонто» (3:1).

Теперь на счету Джареда Сперджена 400 (116+284) баллов в 903 играх в НХЛ .

Он стал первым защитником в истории «Миннесоты», достигшим этой отметки.

Сперджен повторил достижение форварда Зака Паризе (400 баллов), разделив с ним 3-е место по очкам в истории клуба.

2-е место занимает нападающий Мариан Габорик (437), 1-е – форвард Микко Койву (709).