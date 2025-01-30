Бобровский и Аллен с шатаутами, Густавссон с 32 сэйвами – звезды дня в НХЛ

Сергей Бобровский признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня.

Третьей звездой назван вратарь «Миннесоты» Филип Густавссон , отбивший 32 из 33 бросков в игре против «Торонто» (3:1).

Второй звездой стал голкипер «Нью-Джерси» Джейк Аллен , отразивший все 24 броска в матче с «Филадельфией» (5:0).

Первой звездой признан вратарь «Флориды» Сергей Бобровский с шатаутом в игре против «Лос-Анджелеса» (3:0). Он парировал все 29 бросков.