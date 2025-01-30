Бобровский и Аллен с шатаутами, Густавссон с 32 сэйвами – звезды дня в НХЛ
Сергей Бобровский признан первой звездой игрового дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня.
Третьей звездой назван вратарь «Миннесоты» Филип Густавссон, отбивший 32 из 33 бросков в игре против «Торонто» (3:1).
Второй звездой стал голкипер «Нью-Джерси» Джейк Аллен, отразивший все 24 броска в матче с «Филадельфией» (5:0).
Первой звездой признан вратарь «Флориды» Сергей Бобровский с шатаутом в игре против «Лос-Анджелеса» (3:0). Он парировал все 29 бросков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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