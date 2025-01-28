«Питтсбург» проиграл 3 матча подряд с общей разницей 3:11. Клуб занимает последнее место в своем дивизионе и 15-е на Востоке

«Питтсбург» проиграл 3 матча подряд с общей разницей 3:11.

«Пингвинс» продолжили западное турне поражением от «Сан-Хосе » (1:2).

До этого пенсильванцы проиграли «Анахайму» (1:5) и «Сиэтлу» (1:4).

Команда под руководством Майка Салливана набрала 48 очков в 52 играх и занимает последнее место в Столичном дивизионе.

В Восточной конференции «Питтсбург » идет на 15-м месте, опережая лишь «Баффало». Отставание от зоны плей-офф составляет 7 очков.