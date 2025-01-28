«Питтсбург» проиграл 3 матча подряд с общей разницей 3:11. Клуб занимает последнее место в своем дивизионе и 15-е на Востоке
«Питтсбург» проиграл 3 матча подряд с общей разницей 3:11.
«Пингвинс» продолжили западное турне поражением от «Сан-Хосе» (1:2).
До этого пенсильванцы проиграли «Анахайму» (1:5) и «Сиэтлу» (1:4).
Команда под руководством Майка Салливана набрала 48 очков в 52 играх и занимает последнее место в Столичном дивизионе.
В Восточной конференции «Питтсбург» идет на 15-м месте, опережая лишь «Баффало». Отставание от зоны плей-офф составляет 7 очков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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