Владельцы «Питтсбурга» планируют продать часть акций клуба, сохранив контрольный пакет (ESPN)

Владельцы «Питтсбурга» планируют продать часть акций клуба.

Компания Fenway Sports Group изучит возможность продажи миноритарного пакета акций «Пингвинс», как сообщает ESPN.

При этом FSG планирует оставить за собой контрольный пакет.

Компания стала основным владельцем клуба в 2021 году, выкупив контрольный пакет акций у Марио Лемье и Рона Беркла за 900 миллионов долларов. Предыдущие владельцы остались в числе акционеров.

Среди других спортивных активов группы, которой руководят руководят Джон Генри и Том Вернер, выделяются «Ливерпуль» из АПЛ и «Бостон Ред Сокс» из MLB.

Отметим, что в 2023 году FSG продала миноритарный пакет акций футбольного клуба нью-йоркской спортивной инвестиционной компании Dynasty Equity.

В текущем сезоне НХЛ «Питтсбург» занимает последнее место в Столичном дивизионе (48 очков в 51 матче) и может пропустить плей-офф в 3-й раз подряд.