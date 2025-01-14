Суд отстранил тренера по физподготовке «Толпара» Загретдинова на год и оштрафовал его на 800 тысяч рублей по делу о допинге («Матч ТВ»)

Суд отстранил тренера по физподготовке «Толпара» Игоря Загретдинова.

Как сообщает «Матч ТВ », решением районного суда в Уфе тренер по физподготовке клуба Olimpbet МХЛ Игорь Загретдинов наказан отстранением от занимаемой должности на 1 год и оштрафован на 800 тысяч рублей за историю с употреблением допинга игроками команды.

В 2023 году Следственный комитет возбудил дело по факту обнаружения мельдония в допинг-пробах игроков молодежной команды «Салавата Юлаева ».

«Районный суд в Уфе вынес приговор после истории с допингом. Загретдинов отстранен на 1 год от занимаемой должности, также он оштрафован на 800 тысяч рублей.

Обе стороны подали апелляции на решение судьи. Обвинение просит ужесточить наказание в виду несправедливости решения и общественной опасности правонарушения, тогда как сам тренер просит снять с него обвинительный приговор», – сообщил источник телеканала.

Гендиректор «Салавата» о допинге в «Толпаре»: «Никто не виноват, что в анализах оказался мельдоний, это была преднамеренная акция. РУСАДА – инструмент в чьих‑то руках»

Семь хоккеистов «Толпара» обвинили тренера по физподготовке в том, что он заставлял их принимать допинг (Baza)