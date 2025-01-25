Третьяк о Кучерове: «Он не жадный. Это очень хорошее качество для великого спортсмена – играет на команду»
Владислав Третьяк выделил качество в игре Никиты Кучерова.
Нападающий «Тампы» набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:3 ОТ).
«У него есть очень хорошее качество – он не жадный. Он может сам забить, но отдает хороший пас.
Это очень хорошее качество для великого спортсмена, потому что он играет на команду», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
Кучеров феноменален! Набрал три очка и заворожил одной передачей
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
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