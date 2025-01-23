Проворов сделал передачу в меньшинстве в матче с «Торонто». У защитника 3+17 и «+3» в 48 играх
Иван Проворов сделал голевую передачу в матче с «Торонто» (5:1).
На 16-й минуте защитник «Коламбуса» ассистировал Адаму Фантилли, который открыл счет, когда «Блю Джекетс» играли в меньшинстве.
Проворов набрал 20-е (3+17) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 48 игр при суммарной полезности «плюс 3».
Сегодня за 20:37 (3:12 – в меньшинстве) у россиянина ни одного броска в створ ворот, ни одного блок-шота и ни одного силового приема, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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