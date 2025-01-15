Овечкин снялся с двумя корги в рамках благотворительной акции «Вашингтона» для привлечения внимания к приютам для животных
«Вашингтон» провел традиционную акцию «Ночь собак».
«Кэпиталс» провели традиционную благотворительную акцию для привлечения внимания к приютам для животных перед домашним матчем с «Анахаймом» (3:0).
Игроки «Вашингтона» фотографировались с собаками и котом, а Александр Овечкин появился на видео с двумя известными в интернете корги – Максин и Хэмми.
На видео Овечкин посадил себе на спину Максин, которая была в солнечных очках, и взял за поводок Хэмми, который был одет в майку «Кэпиталс».
Изображение: youtube.com/RMNB
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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