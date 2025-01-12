Шаров об обмене из «Трактора»: «Таков хоккейный бизнес. Не буду говорить ничего плохого. Рад, что оказался в «Куньлуне», здесь хорошие условия»
Александр Шаров высказался об обмене из «Трактора» в «Куньлунь».
– Насколько неожиданным лично для вас стал обмен в «Куньлунь»? Для болельщиков и многих экспертов все произошло довольно внезапно, потому что вроде бы у вас все хорошо складывалось.
– Наверное, таков хоккейный бизнес. Что тут еще сказать. Не буду говорить ничего плохого. Случилось как случилось. Рад, что оказался в «Куньлуне». Здесь хорошие условия.
– Но вы чувствовали, что может произойти обмен? Может, были ли какие-то внутренние предпосылки?
– В принципе все произошло за несколько дней. Даже не разбирался, почему так.
– Что сказали в «Тракторе» на прощание?
– Просто поблагодарили за работу и пожелали удачи в новом клубе. Обменялись любезностями – вот и все, – сказал нападающий «Куньлуня» Александр Шаров.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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