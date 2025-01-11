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  • Макар – главный претендент на приз лучшему защитнику сезона по версии сайта НХЛ. Хьюз – 2-й, Веренски – 3-й, Моррисси – 4-й, Хедман – 5-й
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Макар – главный претендент на приз лучшему защитнику сезона по версии сайта НХЛ. Хьюз – 2-й, Веренски – 3-й, Моррисси – 4-й, Хедман – 5-й

Кэйл Макар – главный претендент на приз «Норрис Трофи» по версии сайта НХЛ.

Авторы официального сайта лиги назвали претендентов на «Норрис Трофи». Приз вручается лучшему защитнику НХЛ по итогам регулярного чемпионата.

Каждый из 16 респондентов называл пятерку кандидатов. Очки распределялись по схеме 5-4-3-2-1.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Кэйл Макар («Колорадо») – 76 баллов (13 первых мест);

2. Куинн Хьюз («Ванкувер») – 58 (3);

3. Зак Веренски («Коламбус») – 47;

4. Джош Моррисси («Виннипег») – 32;

5. Виктор Хедман («Тампа») – 15;

6-7. Ши Теодор («Вегас»), Расмус Далин («Баффало») – 3;

8. Джон Карлсон («Вашингтон») – 2;

9-12. Джейкоб Чикран («Вашингтон»), Брок Фэйбер («Миннесота»), Эван Бушар («Эдмонтон»), Алекс Пьетранжело («Вегас») – 1.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
logoДжош Моррисси
logoАлекс Пьетранжело
logoКэйл Макар
logoБрок Фэйбер
logoРасмус Далин
logoВиктор Хедман
logoДжейкоб Чикран
logoЗак Веренски
logoДжон Карлсон
logoЭван Бушар
logoКуинн Хьюз
logoШи Теодор
logoБаффало
logoКолорадо
logoМиннесота
logoВашингтон
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logoЭдмонтон
logoВиннипег
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