«Лос-Анджелес» одержал 5-ю победу подряд, обыграв «Виннипег». Вратарь «Кингс» Кюмпер выиграл 12 из 20 матчей в сезоне
«Лос-Анджелес» продлил победную серию до пяти матчей подряд в НХЛ.
Команда тренера Джима Хиллера обыграла «Виннипег» (2:1 ОТ) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Голкипер «Лос-Анджелеса» Дарси Кюмпер отразил 18 из 19 бросков. Он одержал 12-ю победу в 20 матчах этого сезона.
Калифорнийский клуб одержал пятую победу подряд. Прежде «Кингс» обыграли «Эдмонтон» (4:3 ОТ), «Филадельфию» (5:4), «Нью-Джерси» (3:0) и «Тампу» (2:1).
«Лос-Анджелес» набрал 53 очка в 39 матчах и находится на четвертой позиции в турнирной таблице Западной конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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