«Предпочел бы, чтобы рекорд Гретцки побил канадский хоккеист, а не Овечкин». Недомански о погоне в НХЛ
Вацлав Недомански хотел бы, чтобы рекорд Уэйна Гретцки побил канадец.
На данный момент российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин занимает второе место в истории регулярных чемпионатов НХЛ по количеству голов (872), уступая только Уэйну Гретцки (894).
«Количество голов Овечкина сейчас огромно – нужно это признать. Вероятно, его успех – лишь вопрос времени.
Однако, скажу честно, я предпочел бы, чтобы рекорд Гретцки побил канадский хоккеист, а не Овечкин», – передает TVNOVINY.sk со ссылкой на Idnes.cz слова чемпиона мира в составе сборной Чехословакии Вацлава Недомански.
Опубликовал: Никита Надёжин
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