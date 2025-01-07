Избранный чиновник из Аризоны формирует группу из политиков и бизнесменов для возвращения НХЛ в штат. Разговор с Беттмэном уже был

Инициативная группа из Аризоны хочет вернуть команду в НХЛ.

Том Гэлвин, избранный председатель Наблюдательного совета округа Марикопа, находится в процессе формирования комитета из политиков и бизнесменов с целью вернуть клуб НХЛ в Аризону.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что он разговаривал с Гэлвином по Zoom о такой возможности.

В 2024 году совет управляющих НХЛ одобрил переезд «Аризоны» в Юту. Команда была приобретена Райаном и Эшли Смитами в рамках сделки стоимостью 1,2 миллиарда долларов при посредничестве лиги.

Бывший владелец «Аризоны» Алекс Меруэло отказался от своих прав на франшизу.