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Избранный чиновник из Аризоны формирует группу из политиков и бизнесменов для возвращения НХЛ в штат. Разговор с Беттмэном уже был

Инициативная группа из Аризоны хочет вернуть команду в НХЛ.

Том Гэлвин, избранный председатель Наблюдательного совета округа Марикопа, находится в процессе формирования комитета из политиков и бизнесменов с целью вернуть клуб НХЛ в Аризону.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что он разговаривал с Гэлвином по Zoom о такой возможности.

В 2024 году совет управляющих НХЛ одобрил переезд «Аризоны» в Юту. Команда была приобретена Райаном и Эшли Смитами в рамках сделки стоимостью 1,2 миллиарда долларов при посредничестве лиги.

Бывший владелец «Аризоны» Алекс Меруэло отказался от своих прав на франшизу.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
logoАризона
logoНХЛ
logoГэри Беттмэн
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