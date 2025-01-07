Избранный чиновник из Аризоны формирует группу из политиков и бизнесменов для возвращения НХЛ в штат. Разговор с Беттмэном уже был
Инициативная группа из Аризоны хочет вернуть команду в НХЛ.
Том Гэлвин, избранный председатель Наблюдательного совета округа Марикопа, находится в процессе формирования комитета из политиков и бизнесменов с целью вернуть клуб НХЛ в Аризону.
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что он разговаривал с Гэлвином по Zoom о такой возможности.
В 2024 году совет управляющих НХЛ одобрил переезд «Аризоны» в Юту. Команда была приобретена Райаном и Эшли Смитами в рамках сделки стоимостью 1,2 миллиарда долларов при посредничестве лиги.
Бывший владелец «Аризоны» Алекс Меруэло отказался от своих прав на франшизу.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем