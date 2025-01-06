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Форвард Чехии Штанцль с 7 голами стал лучшим снайпером МЧМ-2025, 18-летний защитник США Хатсон с 3+8 – лучшим бомбардиром

Форвард молодежной сборной Чехии Якуб Штанцль стал лучшим снайпером МЧМ-2025.

В 7 матчах прошедшего турнира 19-летний игрок забросил 7 шайб, опередив соотечественника Эдуарда Шале и финна Йессе Киискинена, на счету которых по 6 голов.

В споре бомбардиров победил защитник сборной США Коул Хатсон. В 7 матчах на счету 18-летнего игрока 11 (3+8) очков. 

Второе место с 10 баллами разделили Штанцль (7+3), Райан Леонард (5+5), Гэйб Перро (3+7, оба – США), Аксель Сандин Пелликка (4+6) и Феликс Унгер Серум (1+9, оба – Швеция).

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт ИИХФ
Якуб Штанцль
logoмолодежная сборная Чехии
logoмолодежная сборная США
Коул Хатсон
logoмолодежный чемпионат мира по хоккею
Феликс Унгер Серум
logoмолодежная сборная Швеции
Гэйб Перро
logoЭдуард Шале
Аксель Сандин Пелликка
Йессе Киискинен
Райан Леонард
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