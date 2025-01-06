Форвард Чехии Штанцль с 7 голами стал лучшим снайпером МЧМ-2025, 18-летний защитник США Хатсон с 3+8 – лучшим бомбардиром

Форвард молодежной сборной Чехии Якуб Штанцль стал лучшим снайпером МЧМ-2025.

В 7 матчах прошедшего турнира 19-летний игрок забросил 7 шайб, опередив соотечественника Эдуарда Шале и финна Йессе Киискинена, на счету которых по 6 голов.

В споре бомбардиров победил защитник сборной США Коул Хатсон. В 7 матчах на счету 18-летнего игрока 11 (3+8) очков.

Второе место с 10 баллами разделили Штанцль (7+3), Райан Леонард (5+5), Гэйб Перро (3+7, оба – США), Аксель Сандин Пелликка (4+6) и Феликс Унгер Серум (1+9, оба – Швеция).