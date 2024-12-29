Сваймен сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 18 бросков в матче с «Коламбусом». Он на 12-м месте в истории «Бостона» по числу игр на ноль (14)
Джереми Сваймен сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 18 бросков «Коламбуса».
«Бостон» обыграл «Блю Джекетс» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ.
Вратарь «Брюинс» был признан первой звездой встречи. В текущем сезоне у него 13 побед (2 – сухие) в 26 играх при 89,0% сэйвов и коэффициенте надежности 2,93.
По числу шатаутов Сваймен (14 в 158 играх) вышел на 12-е место в истории клуба, обогнав Энди Муга (13 в 261).
На 11-м месте идет Дон Симмонс (15 в 169), на 10-м – Жиль Жильбер (16 в 277). Рекордом владеет Тайни Томпсон (74 в 468), 2-е место занимает Туукка Раск (52 в 564).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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