Никитин о 5:3 с «Витязем»: «Локомотив» забил хорошие голы, в атаке провел достаточно времени. Смотрим Паника в разных тройках»
Игорь Никитин оценил победу «Локомотива» над «Витязем» (5:3).
«Хорошие голы забили, в атаке достаточно времени провели. Готовимся дальше.
Пропущенные голы? Не хочу говорить в оправдание Дане Исаеву, но когда ты 10 минут без работы, а потом бросок – тяжело. У «Витязя» тоже мастеровитые ребята, они реализовали свои моменты.
Согласен, что у Паника было всего два момента в начале, и все. Мы присматриваемся к нему, а он к нам. Мы смотрим его в разных тройках, ищем, с кем у него будет лучшее взаимопонимание. Это вопрос не одной недели. Нам нужно разобраться с его местом в команде. Его моменты – это показатель, что он понимает игру.
Я бы не стал Паника сравнивать с Радуловым, Александр – он единственный в своем роде», – сказал тренер «Локомотива».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
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