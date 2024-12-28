Никитин о 5:3 с «Витязем»: «Локомотив» забил хорошие голы, в атаке провел достаточно времени. Смотрим Паника в разных тройках»

Игорь Никитин оценил победу «Локомотива» над «Витязем» (5:3).

«Хорошие голы забили, в атаке достаточно времени провели. Готовимся дальше.

Пропущенные голы? Не хочу говорить в оправдание Дане Исаеву, но когда ты 10 минут без работы, а потом бросок – тяжело. У «Витязя » тоже мастеровитые ребята, они реализовали свои моменты.

Согласен, что у Паника было всего два момента в начале, и все. Мы присматриваемся к нему, а он к нам. Мы смотрим его в разных тройках, ищем, с кем у него будет лучшее взаимопонимание. Это вопрос не одной недели. Нам нужно разобраться с его местом в команде. Его моменты – это показатель, что он понимает игру.

Я бы не стал Паника сравнивать с Радуловым, Александр – он единственный в своем роде», – сказал тренер «Локомотива ».