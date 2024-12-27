Рихард Паник поделился мнением об уровне КХЛ.

33-летний словак подписал контракт с «Локомотивом » 16 декабря. Он провел три матча за ярославцев и набрал 1 очко.

– Как проходит ваша адаптация? Что можете сказать об уровне лиги?

– Великолепная лига. Я был удивлен, насколько здесь быстрый хоккей. Я сыграл только три игры, но чувствую себя все лучше и лучше. Дебютная шайба? Всегда приятно забить гол на старте выступлений за команду. Это придает уверенности.

– Знали ли что‑то о сопернике до игры?

– Немного знал о «Торпедо». У нас было собрание, где более детально разобрали соперника, – сказал нападающий «Локомотива» Рихард Паник .

«Локомотив» подписал контракт с Паником до конца сезона. У 33-летнего форварда 10 сезонов в НХЛ за карьеру