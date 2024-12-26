Победа «Вашингтона» в Кубке Стэнли стала вероятнее в 4 раза с начала сезона. Клуб стал одним из фаворитов, хотя котировался в числе аутсайдеров

«Вашингтон» котируется одним из фаворитов на победу в Кубке Стэнли.

Команда Александра Овечкина лидирует по потерянным очкам в Восточной конференции НХЛ. «Вашингтон» выиграл 23 из 34 матчей в этом регулярном чемпионате.

До старта сезона на победу «Кэпиталз» в Кубке Стэнли давали коэффициент 60.00, сейчас – 15.00.

Выше «Вашингтона» котируются только 6 клубов – «Виннипег», «Даллас», «Каролина», «Флорида», «Эдмонтон» (все – по 10.00) и «Рейнджерс» (13.00).

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«Вашингтон» и «Виннипег» – сенсационные фавориты. Как изменились расклады на Кубок Стэнли?