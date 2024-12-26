Победа «Вашингтона» в Кубке Стэнли стала вероятнее в 4 раза с начала сезона. Клуб стал одним из фаворитов, хотя котировался в числе аутсайдеров
«Вашингтон» котируется одним из фаворитов на победу в Кубке Стэнли.
Команда Александра Овечкина лидирует по потерянным очкам в Восточной конференции НХЛ. «Вашингтон» выиграл 23 из 34 матчей в этом регулярном чемпионате.
До старта сезона на победу «Кэпиталз» в Кубке Стэнли давали коэффициент 60.00, сейчас – 15.00.
Выше «Вашингтона» котируются только 6 клубов – «Виннипег», «Даллас», «Каролина», «Флорида», «Эдмонтон» (все – по 10.00) и «Рейнджерс» (13.00).
«Вашингтон» и «Виннипег» – сенсационные фавориты. Как изменились расклады на Кубок Стэнли?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем