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Каменский о клубе из ОАЭ в КХЛ: «Мечтать не вредно. Со временем – почему бы нет? Будут всемирные, азиатские и другие лиги, думаю»

Валерий Каменский высказался о возможном расширении КХЛ в ОАЭ.

– Сейчас много говорится о сотрудничестве с Турцией, Эмиратами. Нужно ли, на ваш взгляд, развивать хоккей в таких странах?

– Всегда интересно развивать хоккей с нуля, смотреть реакцию людей, детей, которые узнают новое.

– Клуб из Эмиратов в КХЛ – это тоже интересная идея?

– Мечтать не вредно, как говорится. Нужно над этим работать, и КХЛ работает. Со временем – почему бы нет?

Я думаю, что будут всемирные, азиатские и другие лиги, и хоккей будет прогрессировать. Все очень заинтересованы, потому что я считаю, что это самая быстрая, самая лучшая игра в мире.

Много интереса к нашему виду спорта, который воспитывает молодежь, патриотизм, жизнь в коллективе и вообще это зрелищная игра. В российском, советском хоккее много звезд, которые отдают себя, чтобы эта игра развивалась, – считает вице-президент КХЛ по развитию. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
logoКХЛ
logoВалерий Каменский
чемпионат ОАЭ
Федерация хоккея Турции
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