Кузнецов об НХЛ: «Завидую Демидову. Он не понимает, куда поедет – там арены на 23 тысячи мест, у людей даже телефоны выключены. Уважение к хоккеистам, как в театре»
Он отметил, что по-хорошему завидует Ивану Демидову, который в будущем поедет в НХЛ. Проспект «Монреаля» набрал 16 (5+11) очков в 20 матчах этого сезона Фонбет чемпионата КХЛ.
В пятницу СКА на выезде обыграл «Спартак» со счетом 5:2.
– Как оцените жесты хоккеистов СКА, которые взаимодействовали с фанатами «Спартака»?
– Кто показывал? Ваня Демидов? Я ему сейчас ногу оторву! Серега Плотников? Ну, Сереге можно.
– Атмосферу в НХЛ можно сравнить с атмосферой этого матча?
– Завидую Ване Демидову. Он не понимает, куда поедет – там арены на 23 тысячи мест, у людей даже телефоны выключены.
Там уважение к хоккеистам, как в театре. Но люди понимают, когда ты «тачку возишь», – сказал форвард СКА Евгений Кузнецов, ранее выступавший в НХЛ.
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Кузнецов набрал очки в 7-м матче подряд, Демидов – в 5-м. У Евгения 5+11 в 16 играх, у Ивана – 5+11 в 20
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