Евгений Кузнецов высказался об атмосфере на матчах НХЛ.

Он отметил, что по-хорошему завидует Ивану Демидову , который в будущем поедет в НХЛ. Проспект «Монреаля » набрал 16 (5+11) очков в 20 матчах этого сезона Фонбет чемпионата КХЛ.

В пятницу СКА на выезде обыграл «Спартак» со счетом 5:2.

– Как оцените жесты хоккеистов СКА, которые взаимодействовали с фанатами «Спартака»?

– Кто показывал? Ваня Демидов? Я ему сейчас ногу оторву! Серега Плотников? Ну, Сереге можно.

– Атмосферу в НХЛ можно сравнить с атмосферой этого матча?

– Завидую Ване Демидову. Он не понимает, куда поедет – там арены на 23 тысячи мест, у людей даже телефоны выключены.

Там уважение к хоккеистам, как в театре. Но люди понимают, когда ты «тачку возишь», – сказал форвард СКА Евгений Кузнецов, ранее выступавший в НХЛ .

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Кузнецов набрал очки в 7-м матче подряд, Демидов – в 5-м. У Евгения 5+11 в 16 играх, у Ивана – 5+11 в 20