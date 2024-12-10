Карбери – главный претендент на приз лучшему тренеру сезона по версии Ассоциации журналистов. Арниел и Хайнс – в числе фаворитов (ESPN)

Спенсер Карбери является главным фаворитом в борьбе за «Джекс Адамс Трофи».

ESPN анонимно опросил представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов относительно претендентов на приз, который вручается лучшему тренеру в регулярном чемпионате НХЛ .

Добавим, что лучшего тренера в сезоне выбирают представители Ассоциации телевещателей НХЛ.

Основным лидером в этой номинации называется главный тренер «Вашингтона » Спенсер Карбери .

Его преслодователями считаются Скотт Арниел («Виннипег ») и Джон Хайнс («Миннесота »).

На данный момент «Кэпиталс» лидируют в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 40 очков и опережая «Нью-Джерси» на два балла.