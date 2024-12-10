Болельщики освистали «Рейнджерс» после поражения от «Чикаго». Команда проиграла дома 8 из 15 матчей в сезоне
Болельщики остались недовольны поражением «Рейнджерс» от «Чикаго».
Команда тренера Питера Лавиолетта уступила 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
После завершения игры болельщики «Рейнджерс» освистали команду. В этом сезоне нью-йоркцы проиграли 8 из 15 матчей на арене Madison Square Garden.
«Мы чувствуем себя не очень хорошо по этому поводу. Мы должны играть лучше, чтобы больше этого не слышать», – сказал форвард клуба Артемий Панарин.
«Рейнджерс» находятся на восьмой позиции в таблице Западной конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
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