Болельщики освистали «Рейнджерс» после поражения от «Чикаго». Команда проиграла дома 8 из 15 матчей в сезоне

Болельщики остались недовольны поражением «Рейнджерс» от «Чикаго».

Команда тренера Питера Лавиолетта уступила 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ .

После завершения игры болельщики «Рейнджерс » освистали команду. В этом сезоне нью-йоркцы проиграли 8 из 15 матчей на арене Madison Square Garden.

«Мы чувствуем себя не очень хорошо по этому поводу. Мы должны играть лучше, чтобы больше этого не слышать», – сказал форвард клуба Артемий Панарин .

«Рейнджерс» находятся на восьмой позиции в таблице Западной конференции.