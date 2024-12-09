Ротенберг про 1:0 с «Барысом»: «Железобетонная оборона – то, что нужно СКА. Наши вратари набирают обороты»
СКА обыграл казахстанскую команду в Фонбет Чемпионате КХЛ (1:0). Вратарь Павел Мойсевич отразил все 20 бросков.
«Хотел еще отметить нашего вратаря. Это очень важная для нас победа. «Сухарь», игра на ноль. Железобетонная оборона – то, что нам нужно.
И наш вратарь набирает обороты, наши вратари в целом. Мы ждем еще возвращения Егора Заврагина.
Ждем других наших травмированных. Важно сказать, у нас и Артем Земченок, и Никита Зайцев, и Захар Бардаков, еще Андрей Педан – мы ждем их возвращения.
Очень важно, очень важно, чтобы все вернулись в строй. И, скорее всего, уже в следующей игре против «Локомотива» имеем высокий шанс увидеть всех в составе. Если их здоровье позволит. Еще Валентин Зыков на травме, но он, скорее всего, вернется ближе к январю. В следующей игре он не сможет принять участие», – сказал главный тренер СКА.
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