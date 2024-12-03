Андрей Назаров: «В КХЛ много интересных игр, а недруги должны понять – нельзя с нами разговаривать на повышенных тонах. Мы пройдем путь, объединившись вокруг национального лидера»
«В КХЛ очень много интересных и напряженных игр, цена ошибки с каждым днем возрастает.
Перед дедлайном случаются не только обмены, но и принимаются громкие решения, в том числе случаются тренерские отставки. Тем, кто больше 10 лет в этом бизнесе, нечему удивляться. Ничего не поделаешь: такова жизнь.
Команде нужен результат, а если ты не справляешься, то на твое место приходят другие. Это устоявшиеся хоккейные порядки, они были, есть и будут.
Все мы живем в непростое время, а наши недруги никак не могут или не хотят принять реальности сегодняшнего многополярного мира. Они должны понять, что с нами нельзя разговаривать на повышенных тонах. Всем нам это очень сильно не нравится.
У нас свой путь, который мы обязательно пройдем, объединившись единым практически 150-милионным кулаком вокруг нашего российского национального лидера. Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий