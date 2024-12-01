Нечас с 7+15, Рантанен с 11+8 и Хеллибак с 8 победами – звезды НХЛ в ноябре

Мартин Нечас, Микко Рантанен и Коннор Хеллибак – звезды НХЛ по итогам ноября.

Первой звездой месяца признан нападающий «Каролины» Мартин Нечас . Он провел 15 матчей и набрал 22 (7+15) очка.

Второй звездой стал форвард «Колорадо» Микко Рантанен , набравший 19 (11+8) баллов в 14 играх.

Третьей звездой признан вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак . В 10 матчах он одержал 8 побед и сделал 2 шатаута, отражая в среднем 93,1% бросков при коэффициенте надежности 2,10.