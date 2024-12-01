Подколзин забил в 3-й подряд игре за «Эдмонтон». Он стал 2-й звездой матча с «Колорадо» с победным голом
Василий Подколзин забил в 3-м подряд матче за «Эдмонтон».
Форвард «Эдмонтона» стал автором победной шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (4:1) и был признан второй звездой встречи.
В активе 23-летнего россиянина стало 8 (3+5) очков в 24 играх при полезности «+1».
Сегодня Василий (13:03, 1:39 – в меньшинстве, «+1») реализовал 1 из 2 бросков в створ, а также сделал 1 перехват.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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