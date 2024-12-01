Подколзин забил в 3-й подряд игре за «Эдмонтон». Он стал 2-й звездой матча с «Колорадо» с победным голом

Василий Подколзин забил в 3-м подряд матче за «Эдмонтон».

Форвард «Эдмонтона » стал автором победной шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (4:1) и был признан второй звездой встречи.

В активе 23-летнего россиянина стало 8 (3+5) очков в 24 играх при полезности «+1».

Сегодня Василий (13:03, 1:39 – в меньшинстве, «+1») реализовал 1 из 2 бросков в створ, а также сделал 1 перехват.