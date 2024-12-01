«Питтсбург» впервые в сезоне выиграл 3 матча подряд. Клуб ушел с последнего места в дивизионе

«Питтсбург» впервые в сезоне выиграл 3 матча подряд.

«Пингвинс» обыграли «Калгари » (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ .

Ранее команда под руководством Майка Салливана обыграла «Ванкувер» (5:4) и «Бостон» (2:1).

У пенсильванцев стало 24 очка в 26 играх, они покинули последнее место в Столичном дивизионе, опередив «Коламбус » (23 в 22).

При этом по проценту набранных очков (46,2%) «Питтсбург » по-прежнему последний в дивизионе.