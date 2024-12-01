«Питтсбург» впервые в сезоне выиграл 3 матча подряд. Клуб ушел с последнего места в дивизионе
«Питтсбург» впервые в сезоне выиграл 3 матча подряд.
«Пингвинс» обыграли «Калгари» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
Ранее команда под руководством Майка Салливана обыграла «Ванкувер» (5:4) и «Бостон» (2:1).
У пенсильванцев стало 24 очка в 26 играх, они покинули последнее место в Столичном дивизионе, опередив «Коламбус» (23 в 22).
При этом по проценту набранных очков (46,2%) «Питтсбург» по-прежнему последний в дивизионе.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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