Нечас догнал Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ – у них по 35 очков. Форвард «Каролины» набирал очки в 16 из 17 последних матчей регулярки
Мартин Нечас догнал Нэтана Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ.
«Каролина» обыграла «Даллас» (6:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Чешский форвард Мартин Нечас стал автором победного гола команды на 57-й минуте игры в большинстве.
В этом матче нападающий «Харрикейнс» набрал 2 (1+1) очка при трех бросках по воротам и игровом времени 16:33 (1:36 – в большинстве).
Нечас набрал как минимум один балл в 16 из 17 последних матчей в регулярном чемпионате.
В этом сезоне Мартин отметился 35 (12+23) баллами в 21 игре чемпионата. Он сравнялся с лидером гонки бомбардиров, форвардом «Колорадо» Нэтаном Маккинноном, у которого также 35 очков в активе.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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