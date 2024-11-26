Нечас догнал Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ – у них по 35 очков. Форвард «Каролины» набирал очки в 16 из 17 последних матчей регулярки

Мартин Нечас догнал Нэтана Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ.

«Каролина » обыграла «Даллас » (6:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Чешский форвард Мартин Нечас стал автором победного гола команды на 57-й минуте игры в большинстве.

В этом матче нападающий «Харрикейнс» набрал 2 (1+1) очка при трех бросках по воротам и игровом времени 16:33 (1:36 – в большинстве).

Нечас набрал как минимум один балл в 16 из 17 последних матчей в регулярном чемпионате.

В этом сезоне Мартин отметился 35 (12+23) баллами в 21 игре чемпионата. Он сравнялся с лидером гонки бомбардиров, форвардом «Колорадо » Нэтаном Маккинноном, у которого также 35 очков в активе.