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Мирошниченко забил первый гол в сезоне НХЛ – в пустые ворота «Флориды». Форвард «Вашингтона» сыграл 9:53 в матче

Иван Мирошниченко забил первый гол в сезоне НХЛ.

«Вашингтон» обыграл «Флориду» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Нападающий «Кэпиталс» Иван Мирошниченко забил шайбу в пустые ворота соперника в третьем периоде.

Это первый гол хоккеиста в этом сезоне. Он сыграл второй матч в чемпионате после перевода из АХЛ.

Против «Пантерс» Мирошниченко также заработал показатель полезности «плюс 1», нанес один бросок по воротам, провел два силовых приема и провел на льду 9:53 (2:10 – в большинстве).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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