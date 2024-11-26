Мирошниченко забил первый гол в сезоне НХЛ – в пустые ворота «Флориды». Форвард «Вашингтона» сыграл 9:53 в матче
Иван Мирошниченко забил первый гол в сезоне НХЛ.
«Вашингтон» обыграл «Флориду» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Нападающий «Кэпиталс» Иван Мирошниченко забил шайбу в пустые ворота соперника в третьем периоде.
Это первый гол хоккеиста в этом сезоне. Он сыграл второй матч в чемпионате после перевода из АХЛ.
Против «Пантерс» Мирошниченко также заработал показатель полезности «плюс 1», нанес один бросок по воротам, провел два силовых приема и провел на льду 9:53 (2:10 – в большинстве).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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