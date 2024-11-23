Бантинг о драке Кросби: «Никогда не хочется, чтобы он дрался, но у «Питтсбурга» стало больше энергии. Это говорит о нем как о лидере»

Майкл Бантинг высказался о драке Сидни Кросби в матче с «Виннипегом».

Капитан «Питтсбурга» подрался с Кайлом Коннором в начале третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом » (1:4).

«Он явно добавил мотивации всей команде. Думаю, что наш третий период стал лучшим в этом матче. Мы играли энергично, быстро и были нацелены на ворота.

Конечно, никогда не хочется, чтобы он дрался. Но у нас стало больше энергии. Это говорит о нем как о лидере», – сказал форвард «Пингвинс» ставший автором единственной шайбы команды в матче.

Кросби подрался с Коннором в матче «Питтсбурга» и «Виннипега». Кайл сделал хет-трик Горди Хоу