Бантинг о драке Кросби: «Никогда не хочется, чтобы он дрался, но у «Питтсбурга» стало больше энергии. Это говорит о нем как о лидере»
Майкл Бантинг высказался о драке Сидни Кросби в матче с «Виннипегом».
Капитан «Питтсбурга» подрался с Кайлом Коннором в начале третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (1:4).
«Он явно добавил мотивации всей команде. Думаю, что наш третий период стал лучшим в этом матче. Мы играли энергично, быстро и были нацелены на ворота.
Конечно, никогда не хочется, чтобы он дрался. Но у нас стало больше энергии. Это говорит о нем как о лидере», – сказал форвард «Пингвинс» ставший автором единственной шайбы команды в матче.
Кросби подрался с Коннором в матче «Питтсбурга» и «Виннипега». Кайл сделал хет-трик Горди Хоу
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Питтсбурга»
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