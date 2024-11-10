Экс-вратарь СКА Герасимюк: «В клубе очень жесткая конкуренция – 4 претендента на место голкипера. В плане психологии это особенный момент – ты каждый день должен доказывать»

Экс-вратарь системы СКА Кирилл Герасимюк высказался о конкуренции в клубе.

Сейчас 21-летний воспитанник школы армейцев выступает за «Югру» в Olimpbet ВХЛ.

– Оглядываясь назад, что думаете о вратарях, оставшихся в системе СКА?

– В СКА очень жесткая вратарская конкуренция, можно сказать, четыре претендента на место.

В плане психологии это особенный момент, но в профессиональном спорте иначе нельзя – ты каждый день должен доказывать и выигрывать конкуренцию. В общем-то, так во всех профессиональных клубах – в том числе в «Югре».

– Вы – воспитанник СКА, на кого из вратарей системы похожи по стилю?

– С Артемием Плешковым и Павлом Мойсевичем в прошлом сезоне делили время в «СКА-Неве» и «СКА-1946». Мойсевич – габаритный вратарь, Плешков – поменьше, у каждого свои плюсы.

Я тоже габаритный – 188 см, 89 кг, но, наверное, по стилю ближе к Никите Серебрякову. Тоже стараюсь быть максимально быстрым на перемещениях, на ногах, читать игру, – сказал бывший вратарь системы СКА Кирилл Герасимюк .

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