Сергей Федотов спрогнзировал обмен Кросби в этом сезоне: «Биссоннетт говорит – обменяйте уроженца Нова Скотии к другому уроженцу Нова Скотии под номером 29»
Сергей Федотов считает, что «Питтсбург» обменяет Сидни Кросби.
«Пингвинс» находятся на 13-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции после 18 матчей.
«Сейчас ситуация, когда такой известный человек, как Пол Биссоннетт, говорит в своем горячем подкасте – не мучайте Сида, обменяйте его, уроженца Нова Скотии (провинция в Канаде – Спортс), к другому уроженцу Нова Скотии под номером 29 (речь о Нэтане Маккинноне из «Колорадо» – Спортс’‘).
И Уитни говорит – все, сейчас пойдут распродажи, Ларс Эллер уже в «Вашингтоне». Мне жаль Сида – видно по его эмоциям.
Я даю прогноз: Сидни Кросби в сезоне-2024/25 в трейд-дедлайн будет обменян», – сказал бывший скаут сборной России Сергей Федотов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: канал «Это хоккей, брат!» на YouTube
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