Сергей Федотов спрогнзировал обмен Кросби в этом сезоне: «Биссоннетт говорит – обменяйте уроженца Нова Скотии к другому уроженцу Нова Скотии под номером 29»

Сергей Федотов считает, что «Питтсбург» обменяет Сидни Кросби.

«Пингвинс» находятся на 13-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции после 18 матчей.

«Сейчас ситуация, когда такой известный человек, как Пол Биссоннетт , говорит в своем горячем подкасте – не мучайте Сида, обменяйте его, уроженца Нова Скотии (провинция в Канаде – Спортс), к другому уроженцу Нова Скотии под номером 29 (речь о Нэтане Маккинноне из «Колорадо » – Спортс’‘).

И Уитни говорит – все, сейчас пойдут распродажи, Ларс Эллер уже в «Вашингтоне». Мне жаль Сида – видно по его эмоциям.

Я даю прогноз: Сидни Кросби в сезоне-2024/25 в трейд-дедлайн будет обменян», – сказал бывший скаут сборной России Сергей Федотов.